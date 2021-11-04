Архиепископ Аксий возглавит кафедральный Троицкий собор Подольска

Архиепископ Аксий станет главой Троицкого собора Подольска. Об этом сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram.

Троицкий собор Подольска назначен святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом кафедральным собором Подольской епархии. Протоиерей Александр Ганаба стал почетным настоятелем кафедрального Троицкого собора.

«После праздничного богослужения в четверг выразил досточтимому отцу Александру, почетному гражданину города Подольска, достойно несшему настоятельский труд на протяжении 31 года, сердечную благодарность за выдающийся вклад в развитие духовности», — написал Пестов.

Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что человеку, который контактировал с больными COVID-19, лучше не ходить на богослужения. Он призвал прихожан быть ответственными.