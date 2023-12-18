Подмосковье 18 декабря 2023, 12:32 Археологическая выставка начнется в Сергиевом Посаде 21 декабря Сергиево-Посадский музей-заповедник

Читать 360tv в

Выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» откроется в Сергиевом Посаде 21 декабря. Посетители увидят экспонаты, найденные во время археологических раскопок.

Археологические исследования проводили в связи с реконструкцией инженерных сетей на территории Троице-Сергиевой Лавры в 2022–2023 годах. Археологи обнаружили тысячи находок, наиболее яркие из которых представлены в зале музея.

Реклама

Так, посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря в 1608 году — это пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия, клад и другие экземпляры. Также исследователи обнаружили 16 землянок времени осады монастыря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».