Подмосковье 17 июля 2023, 11:04 Археологическая экспедиция подмосковного Физтех-лицея имени Капицы завершилась в Великом Новгороде «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы

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В Великом Новгороде завершилась археологическая экспедиция, в которой приняли участие учащиеся Физтех-лицея имени Капицы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«При поддержке Фонда развития физтех-школ, второй год лицеисты принимают участие в археологической экспедиции в Великом Новгороде. Наши ребята работают в Троицком раскопе вместе с археологами МГУ под руководством кандидата исторических наук Виктора Сингха», — добавили в пресс-службе.

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Во время экспедиции участники овладели методикой работы в раскопе, а также познакомилась с историей Троицкого раскопа. Кроме того, группа изучила культуру города, после чего совместно с педагогами лицея подготовила медиапроект «Путеводитель по Великому Новгороду».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о рекорде, который поставили педагоги из Подмосковья. По его словам, три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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