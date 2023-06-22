Подмосковье 22 июня 2023, 15:14 Арфа и фортепиано прозвучат на музыкальном концерте в Истре 24 июня Музей «Новый Иерусалим»

Читать 360tv в

Концерт «Арфа и фортепиано соло» пройдет 24 июня в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Для зрителей выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов — арфистка Нина Куприянова и пианист Наиль Мавлюдов. В программе прозвучат произведения Лекуона, Бетховена, Дебюсси, Чертока и Генделя.

Реклама

Начало концерта запланировано на 15:00 по московскому времени. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».