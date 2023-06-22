22 июня 2023, 15:14
Арфа и фортепиано прозвучат на музыкальном концерте в Истре 24 июня
Концерт «Арфа и фортепиано соло» пройдет 24 июня в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Для зрителей выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов — арфистка Нина Куприянова и пианист Наиль Мавлюдов. В программе прозвучат произведения Лекуона, Бетховена, Дебюсси, Чертока и Генделя.
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Начало концерта запланировано на 15:00 по московскому времени. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея.
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