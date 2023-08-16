Подмосковье 16 августа 2023, 09:29 Арену для зимних видов спорта построят в Домодедове к концу ноября Телеканал «360»

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Строительство манежа с ледовой площадкой продолжается на территории стадиона «Авангард» в Домодедове. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя тренажеры, четыре раздевалки и трибуны на 228 человек. Работы планируют завершить уже осенью.

Будущий манеж предназначен для мероприятий, связанных с самыми популярными зимними видам спорта: хоккеем и фигурным катанием.

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«Выполнение работ на сегодняшний день — более 35%. Работы идут в графике. Срок сдачи — конец ноября. В этом году мы должны получить новый объект — физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым льдом», — рассказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.

Заниматься там смогут и дети, и пенсионеры в рамках проекта «Активное долголетие».

«Прежде всего, конечно, подготовка <…> наших ребят: это фигурное катание, возможность привлечения профессиональных команд, <…> интересные хоккейные турниры», — отметил Владимир Редькин.

Лед муниципальный, поэтому цены на услуги будут гораздо ниже коммерческих. Для некоторых категорий граждан сделают бесплатные группы.

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