Подмосковье 10 мая 2023, 11:33 Арендой электросамокатов в Подмосковье воспользовались более 250 тысяч раз за месяц

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Сезон кикшеринга открылся в Подмосковье в начале апреля. Для аренды доступно около 12,5 тысячи электросамокатов в 38 округах региона. Число парковок увеличили за месяц на 24%.

Как отметили в Минтрансе, электросамокаты — это удобный способ добраться до нужного места.

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«В этом году всего за месяц работы сервиса кикшеринга совершено более 250 тысяч поездок. Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тысячи электросамокатов», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Сервис кикшеринга доступен в Подмосковье уже четыре года. Лидерами по аренде самокатов стали Мытищи, Красногорск, Пушкино. За месяц там зарегистрировали около 100 тысяч поездок. В Королеве, Раменском и Одинцове сервисом воспользовались по 14 тысяч раз.

Среднее время аренды в Подмосковье составило 20 минут, а среднее расстояние — три километра. Самая протяженная поездка в апреле была в Люберцах и Реутове — там пассажир проехал 34 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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