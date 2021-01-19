Арендные платежи на 345 млн рублей отсрочили предпринимателям Подмосковья в 2020 году

Предприниматели Московской области в 2020 году получили отсрочку по оплате арендных платежей. Всего льготу предоставили по 768 договорам. Общая сумма отсрочки составила 345,45 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

Отсрочку по арендной плате предоставили за снимаемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли. Так власти региона поддержали подмосковных бизнесменов.

Отсрочку оформили по 768 договорам аренды в 53 городских округах Московской области, рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

По словам председателя правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования области Андрея Разина, эта мера поддержки позволила бизнесменам сохранить свое дело в непростые для экономики времена.

«В Подмосковье мы реализовали возможность удаленной подачи документов на отсрочку арендных платежей через портал РПГУ, а также расширили список пострадавших отраслей бизнеса, чтобы поддержать большее количество представителей предпринимательства. В этом году они смогут начать погашение отсроченных сумм по индивидуальному согласованному графику», — добавил Разин.

Отсрочку в размере 100% арендной платы за имущество получили арендаторы, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях экономики.