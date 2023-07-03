Подмосковье 03 июля 2023, 16:54 Арендаторы недвижимости в Подмосковье погасили более миллиарда рублей задолженностей за 5 месяцев Фото Минимущества

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За пять месяцев арендаторы муниципальной недвижимости в Подмосковье погасили более миллиарда рублей задолженностей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Нашим ведомством проводится системная работа с должниками по арендной плате за земельные участки и помещения. Несвоевременность платежей ведет в первую очередь к уменьшению доходной части местного бюджета», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По ее словам, на данный момент в регионе наиболее актуален вопрос об эффективности использования муниципального имущества и вовлечении его в хозяйственный оборот для получения дополнительного дохода в бюджет округов.

Так, за земельные участки неразграниченной собственности в бюджет муниципальных образований Подмосковья вернули задолженности в размере 913 миллионов рублей, за земельные участки муниципальной собственности — 75 миллионов, за муниципальное имущество — 86 миллионов.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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