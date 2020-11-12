Арендаторам в Подмосковье отсрочили платежи на 320 млн рублей

Арендаторам в Подмосковье предоставили отсрочку по оплате на сумму 320,4 миллиона рублей. На льготу могут рассчитывать те, кто арендует помещения или землю у правительства Московской области и администраций городских округов Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

«За отсрочкой по оплате аренды за землю и имущество обратились арендаторы по более 700 договорам аренды в 53 городских округах Подмосковья. Сумма отсрочки достигла 320,4 миллиона рублей, из которых 104,1 миллиона рублей отсрочили арендаторы муниципального имущества и земли, 200,5 миллиона рублей — арендаторы государственной неразграниченной земли, а 15,8 миллиона рублей — арендаторы областной недвижимости», — отметила Наталья Адигамова, министр имущественных отношений региона.

Она добавила, что заявки на предоставление отсрочки еще принимаются. Если арендатор подаст заявление сейчас, то меру поддержки бизнесу предоставят на установленный период с 1 марта по 1 октября.

Больше всего заявок оставили предприниматели из Орехово-Зуева. Там льготу получили по 73 договорам аренды. Также в топ-3 вошли Люберцы — там отсрочку дали по 68 договорам; и Ступино, где льготу получили по 49 договорам.

Арендаторы могут оформить 100% отсрочку по оплате аренды за имущество на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Погасить ее можно равными частями в 2021–2022 годах. Заявки принимаются на портале государственных услуг.

Льгота распространяется на тех, чей бизнес относится к пострадавшим отраслям предпринимательства и торговли.