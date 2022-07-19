Арендаторам предложили еще 82 объекта недвижимости в Подмосковье

С 11 по 15 июля 2022 года комитет по конкурентной политике Московской области на торги выставил еще 82 объекта недвижимости. Их можно взять в аренду или выкупить.

В списке предложений 67 земельных участков в аренду и еще семь — на продажу. Четыре нежилых помещения на продажу и три — в аренду. Кроме этого, на торги выставлено одно здание с земельным участком.

В деревне Головлино (округ Ступино) можно арендовать земельный участок в площадью 1329 квадратных метров. Здесь можно построить загородный дом и вести подсобное хозяйство. Объект расположен в восьми километрах от трассы М4 «Дон». Аренда предоставляется на 13 лет и 2 месяца, стартовая цена лота 42 тысячи 580 рублей в год.

Нежилое помещение под свободный вид деятельности предоставляется в аренду в Воскресенске. Будущий арендатор сможет заниматься здесь любым видом предпринимательства. Площадь объекта составляет 45,4 квадратного метра, помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома. Начальная цена аренды 13 тысяч 469 рублей в месяц.

Аграриев может заинтересовать земельный участок в Зарайске, который можно арендовать на 13 лет и 2 месяца. Его площадь составляет 2,1 гектара. Здесь можно выращивать корма, любые сельскохозяйственные культуры, ягоды и фрукты. Стартовая цена аренды 41 тысяча рублей в год.

Подробнее о выставленных на торги объектах можно узнать на портале ЕАСУЗ.