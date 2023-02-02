Подмосковье 02 февраля 2023, 10:28 Арендатор сгоревшего в Нахабине склада вторсырья рассказал о планах восстановить бизнес

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Более 30 спасателей тушили загоревшийся склад вторсырья в поселке Нахабино (округ Красногорск) 1 февраля. Бизнесмен, потерявший около 40 тонн материала, рассказал о планах на будущее.

Ангар арендовал Владимир Усов.

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«Там хранилось вторсырье для последующей переработки: картон, пластиковые пленки и так далее. Все было отсортировано, упаковано, подготовлено для отправки на переработку. Около 40 тонн различного материала», — рассказал предприниматель.

Убытки, которые нанес пожар бизнесу, еще не подсчитаны. Владимир Усов рассказал, что постарается восстановить работу своей фирмы, хотя это будет непросто. Предприниматель сотрудничает с несколькими крупными переработчиками, в том числе с Тверским заводом вторичных полимеров, предприятием по переработке картона в Малоярославце и другими.

Сообщение о пожаре на улице Победы в поселке Нахабино поступило 1 февраля, в 20:28. На момент прибытия спасателей склад горел изнутри на площади 700 квадратных метров. В 21:50 пожар удалось локализовать, а 23:00 — ликвидировать. К тушению привлекли 37 человек и 11 единиц техники.

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