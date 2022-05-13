Аренда жилья в Подмосковье через «ДомКлик» стала еще удобнее

В Подмосковье едут за воздухом, тишиной и ради смены обстановки. Снять дом на лето можно за пару кликов — благодаря сервису для поиска, продажи, покупки и аренды недвижимости «ДомКлик».

Сервис от «Сбера», который работает как с телефона, так и с компьютера, содержит подборку загородной недвижимости Москвы и Подмосковья. Причем ее популярность у пользователей только растет.

«Мы это видим по количеству звонков на наши объявления. По сравнению с прошлым годом прирост составил 34%. Также мы это видим в количестве размещаемых объявлений. Все больше людей выбирают ипотеку для строительства и покупки загородного жилья. „ДомКлик“ предлагает выгодные ставки. Например, семейную ипотеку сейчас можно получить по ставке от 5,7%», — пояснил руководитель направления витрины сервиса Григорий Панченко.

Фильтры поиска на сервисе постоянно обновляют — чтобы максимально упростить процесс. Кроме сортировки по району, цене и количеству комнат, есть и дополнительные параметры.

«Карточка объявления стала информативнее: мы показываем пользователям не только наличие ключевых коммуникаций, но и их отсутствие. Плюс дополнительно можно выяснить, есть ли на участке баня с бассейном или гараж», — отметила продакт-менеджер направления загородной недвижимости Мария Никитина.

Про безопасность в «ДомКлике» тоже не забыли. Все звонки проходят через сайт: абоненты не видят номера друг друга, пока сами не решат обменяться контактами. Это защищает пользователей от мошенников и спам-атак. Сервис контролирует и время звонков, не позволяя совершать их ночью.

На сайте «ДомКлика» более полумиллиона объявлений — и не только по столичному региону. В сервисе можно найти 30 тысяч предложений со всей России.