Подмосковье 21 декабря 2022, 17:25 Аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Подмосковья свыше 18 миллиардов рублей с начала года

Читать 360tv в

Итоги работы в сфере имущественных отношений за 2022 год подвели на расширенном совещании в Доме правительства Московской области. В бюджеты городских округов Подмосковья от аренды и продажи недвижимости в этом году поступило 18,1 миллиарда рублей, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова.

Реклама

Зампред уточнила, что это на 400 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Также отмечу хорошие показатели по ликвидации задолженности по арендной плате за муниципальные земли и имущество, которая снижена в этом году на 829 миллионов рублей. Все это способствуют развитию экономики Московской области и позволяет пополнить местные бюджеты», — сказала Анна Кротова.

Также на совещании подвели итоги по предоставлению земельных участков врачам и многодетным семьям, обсудили результаты «дачной амнистии» — по всем программам удалось перевыполнить план, отметила зампред.

Еще одной темой совещания стало предоставление земельных услуг жителям. Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова сообщила, что в 2022 году в Подмосковье предоставили почти на 70 тысяч электронных госуслуг по земле больше, чем в предыдущем.

«Порядка 235 тысяч государственных услуг по земле предоставили в электронном виде в Подмосковье с начала 2022 года. Разница в 70 тысяч по отношению к прошлому году значительная, и это говорит о том, что услуги становятся все более удобными, а мы в свою очередь обеспечиваем их качественное предоставление», — отметила глава Минимущества.

Также продолжается работа по оптимизации и цифровизации всех земельно-имущественных услуг, подчеркнула Наталья Адигамова.

В завершение расширенного совещания министр вручила дипломы представителям округов, которые показали лучшие результаты в 2022 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Подмосковья вышла в плюс по итогам 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».