Подмосковье 20 декабря 2023, 11:59 Аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Подмосковья более 21 миллиарда рублей за год Unsplash

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В 2023 году в сравнении с 2022 в Подмосковье зафиксировали рост доходов от управления имуществом. Так, в бюджет Московской области поступило свыше 21 миллиарда рублей от аренды и продажи недвижимости, что превышает показатели прошлого года на 3,2 миллиарда рублей.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, распоряжение землей и имуществом является основной составляющей доходов бюджетов городских округов. Кроме того, задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящихся в муниципальной собственности, снизили на 567 миллионов рублей.

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В этом году лидерами в данной работе стали Руза, Ступино, Щелково, Лосино-Петровский округ, а также Воскресенск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал Белоруссию ключевым партнером Подмосковья по товарообороту. В Московской области на сегодняшний день работают 120 различных белорусских компаний, которые получают полную поддержку региональных властей.

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