Арбузный кросс прошел в Одинцове | 360°

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Арбузный кросс прошел в Одинцове

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06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

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Традиционно начало осени у спортсменов из Одинцова начинается в Лазутинском парке на Арбузном кроссе. На старт вышли 1000 спортсменов разного возраста.

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Трассу протяженностью 600 метров подготовили для юных бегунов, а три тысячи и пять тысяч метров бежали подростки и взрослые.

Особенность этого забега в том, что на финише всех участников награждают не только медалями, но и угощают арбузами.  В этом году кросс проводился в день 65-летия города Одинцово. На празднике поблагодарили тех, кто много лет трудится на благо спорта в округе.

«По этому случаю мы выпустили медаль. И награждаются медалью те люди, которые внесли существенный вклад и города Одинцова и всего округа», — отметил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Этот забег проводят в Одинцове с 1971 года. 51 год назад Арбузный кросс придумали лыжники для проверки собственной физической формы перед осенне-зимним спортивным сезоном.

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