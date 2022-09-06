Арбузный кросс прошел в Одинцове | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 21:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Арбузный кросс прошел в Одинцове

Читать 360tv в

Традиционно начало осени у спортсменов из Одинцова начинается в Лазутинском парке на Арбузном кроссе. На старт вышли 1000 спортсменов разного возраста.

Реклама

Трассу протяженностью 600 метров подготовили для юных бегунов, а три тысячи и пять тысяч метров бежали подростки и взрослые.

Особенность этого забега в том, что на финише всех участников награждают не только медалями, но и угощают арбузами. В этом году кросс проводился в день 65-летия города Одинцово. На празднике поблагодарили тех, кто много лет трудится на благо спорта в округе.

«По этому случаю мы выпустили медаль. И награждаются медалью те люди, которые внесли существенный вклад и города Одинцова и всего округа», — отметил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Этот забег проводят в Одинцове с 1971 года. 51 год назад Арбузный кросс придумали лыжники для проверки собственной физической формы перед осенне-зимним спортивным сезоном.

0 0 0 0 0 0