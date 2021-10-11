Арбузный кросс прошел в Балашихе

В Балашихе в 37-й раз состоялся арбузный кросс. В квартале Акатово необычный забег собрал более 700 человек, среди них были представители Балашихи, Реутова, Ногинска и других подмосковных городов.

Участников разделили на возрастные категории и подготовили для них несколько дистанций. Дети пробежали километр, полтора и три. Взрослым предложили преодолеть шесть и 13 километров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Раньше в забеге участвовало всего 50-70 человек, сегодня же у нас зарегистрировано 720 участников. Самому младшему из них — четыре года, самому старшему — 76 лет. Я поддерживаю и развиваю эти соревнования, чтобы они стали для многих семейной традицией. Мой шестилетний внук сегодня пробежал километр, также в кроссе участвуют дочь с мужем и мой отец. Мы стремимся, чтобы и взрослые, и дети занимались спортом и были здоровы — это самое главное», — рассказал организатор кросса Александр Яковенко.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Самых быстрых во время забега определяли с помощью «умных» браслетов, которые помогали отследить точное время финиша спортсменов. Такой аксессуар на старте получил каждый участник кросса. Лучший результат на километровой дистанции показал третьеклассник Евгений Егоров.

«На старте я не сразу среагировал и немного отстал от остальных. Но потом приложил все силы, обошел соперников и понял, что точно буду первым», — поделился Евгений Егоров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

На финише он получил не только медаль, но и целый арбуз. Такой необычный для легкоатлетических соревнований презент достался каждому победителю забега. Остальных участников угостили кусочками арбуза.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Первый арбузный кросс организовал тренер Реутовской детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Кубачев в 1984 году. Тогда в соревнованиях участвовали около 50 человек.