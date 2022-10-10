Арбузный кросс прошел в Балашихе в 38-й раз | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 23:40 Поделиться Telegram

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Viber Арбузный кросс прошел в Балашихе в 38-й раз Телеканал "360"

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Арбузный кросс провели в Балашихе уже в 38-й раз. С каждым годом количество участников растет. В этот раз мероприятие собрало порядка 800 участников.

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«Фишка» кросса — арбузы. Всего их 150 штук. Одна часть, чтобы поощрить себя после бега, другая — призовой фонд.

Телеканал "360"

Всего состоялось девять забегов по возрастным категориям. Старты проходили каждые 10 минут.

«Дистанцию нельзя назвать очень сложной, рельефной. Но у нее есть свои особенности, которые могут сильно выматывать спортсменов. Это и корни в большом количестве, затяжные, несложные, но затяжные подъемы. И самое главное — очень мало равнинных отрезков, почти всегда есть какой-то перепад. Спуски, подъемы», — рассказал главный судья и организатор Денис Агафонов.

Телеканал "360"

Дети бежали три дистанции — один, полтора и три километра, с родителями и самостоятельно. Российский лыжник, олимпийский чемпион в Сочи на 50 км Александр Легков уверен, что в спокойном темпе шесть с половиной километров пробежит каждый взрослый.

«Кто хочет соревноваться и войти в призы, нужно грамотное начало. Нужно по спокойному в среднем темпе начинать и работать со спусковой частью и пологими участками, потому что в подъем все примерно с одной скоростью бегут», — сказал олимпийский чемпион Александр Легков.

В забеге участвовали много марафонцев — тех, у кого за плечами полсотни разных дистанций. К каждому забегу спортсмены готовятся основательно.

Телеканал "360"

Лучшим бегунам вручили медали, арбузы и подарки от спонсоров мероприятия.

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