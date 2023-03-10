10 марта 2023, 11:22
Арбитражным управляющим напомнили о новых электронных услугах в Подмосковье
Новые электронные услуги появились в Подмосковье два месяца назад. С их помощью арбитражные управляющие могут получить сведения о должниках и имущественных отношениях. За это время ими воспользовались свыше 150 раз.
Как рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова, сервис не имеет аналогов в России.
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«Услуга предоставляется бесплатно как на региональном, так и на муниципальном уровнях. За два месяца ею воспользовались более 150 арбитражных управляющих», — добавила она.
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Воспользоваться услугой могут временные, внешние, конкурсные, административные и другие арбитражные управляющие и их представители.
Сведения об арендных отношениях на муниципальное имущество и участки направляются арбитражным управляющим при их наличии или отсутствии. Сделать это можно через «Госуслуги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут воспроизводить и в других регионах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Госуслуги
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