Подмосковье 10 марта 2023, 11:22 Арбитражным управляющим напомнили о новых электронных услугах в Подмосковье

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Новые электронные услуги появились в Подмосковье два месяца назад. С их помощью арбитражные управляющие могут получить сведения о должниках и имущественных отношениях. За это время ими воспользовались свыше 150 раз.

Как рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова, сервис не имеет аналогов в России.

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«Услуга предоставляется бесплатно как на региональном, так и на муниципальном уровнях. За два месяца ею воспользовались более 150 арбитражных управляющих», — добавила она.

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Воспользоваться услугой могут временные, внешние, конкурсные, административные и другие арбитражные управляющие и их представители.

Сведения об арендных отношениях на муниципальное имущество и участки направляются арбитражным управляющим при их наличии или отсутствии. Сделать это можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут воспроизводить и в других регионах.

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