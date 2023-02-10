Подмосковье 10 февраля 2023, 14:05 Арбитражный суд разрешил спор между участником торгов и Мособлконтролем

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Арбитражный суд Московской области признал решение Мособлконтроля законным. Ранее учреждение отменило результаты торгов по закупке и монтажу стационарного арочного металлодетектора.

Мособлконтроль вынес такое решение из-за жалобы одного из участников аукциона. Компания указала, что победитель нарушил условия закупки в части соблюдения национального режима. В результате было назначено повторное рассмотрение поданных заявок.

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Компания-победитель не согласилась с решение учреждения и обратилась в суд.

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В итоге Арбитраж отказал истцу. При этом инстанция приложила справку компании, которая не подтвердила страну происхождения радиоэлектронной продукции.

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