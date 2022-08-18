Арбитраж признал законным требование по уборке подъездов к УК в Котельниках

Предписание об уборке подъездов, выданное ООО «ПИК-Комфорт» в Котельниках, является законным. Как сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, такое решение принял областной Арбитражный суд, рассмотрев жалобу организации.

Все произошло во время проверки обращения жителей дома № 1 корпус 4 по Сосновой улице. Инспекторы выяснили, что регулярность мытья полов на лестницах выше первого этажа не соответствует нормам. Компания получила предписание о том, чтобы на протяжении месяца все нарушения были устранены. Управляющая компания попробовала оспорить это решение в областном Арбитраже. Там утверждали, что нормы касаются только полов с керамической плиткой, а в Котельниках она — керамогранитная.

«Суду пришлось углубиться в тонкости материаловедения. В решении отмечается: два вида плитки отличаются только способом изготовления. Керамогранитная — по сути разновидность керамической. Поэтому, учитывая также светлый тон напольного покрытия в доме по Сосновой улице, следует признать, что установленный управляющей организацией график мытья полов на этажах выше первого — 1 раз в месяц — явно не обеспечивает поддержание надлежащего санитарного состояния и чистоты», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В результате Арбитраж пришел к выводу, что все основания для предписания у надзорного ведомства действительно имелись. Оно соответствует закону и не нарушает права и законные интересы заявителя. Требования ООО «ПИК-Комфорт» оставлены без удовлетворения.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.