Арбитраж признал законным предписание для УК из Домодедова

Предписание, выданное ООО «Управляющая компания «М-4» из Домодедова, является законным. К такому решению пришел областной Арбитражный суд. Как пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, от УК требовали устранить нарушения правил предоставления коммунальных услуг.

Все выяснилось в январе текущего года. Жительница дома № 30 корпус 1 по улице Курыжова обратилась с жалобой. Ее проверили инспекторы и выяснили, что управляющая компания в нужные сроки не направила ответ на запрос о снятии пени. После проведенной проверки было выдано предписание, чтобы нарушение было устранено на протяжении одного месяца. Управляющая компания попросила Арбитраж признать это требование незаконным и отменить его.

В итоге в суде так и не нашли оснований для отмены. Как отмечается в решении суда, по условиям договора УК обязана рассмотреть жалобы от собственников и информировать их о принятых решениях. При этом в данном случае это обязательство не было выполнено в срок.

«В результате управляющей организации из Домодедова было отказано в удовлетворении заявленных требований», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.