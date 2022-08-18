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    18 августа 2022, 19:35

    Арбитраж признал законным предписание для УК из Домодедова

    Ирэна Вороник

    Предписание, выданное ООО «Управляющая компания «М-4» из Домодедова, является законным. К такому решению пришел областной Арбитражный суд. Как пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, от УК требовали устранить нарушения правил предоставления коммунальных услуг.

    Арбитраж признал законным предписание для УК из Домодедова

    Все выяснилось в январе текущего года. Жительница дома № 30 корпус 1 по улице Курыжова обратилась с жалобой. Ее проверили инспекторы и выяснили, что управляющая компания в нужные сроки не направила ответ на запрос о снятии пени. После проведенной проверки было выдано предписание, чтобы нарушение было устранено на протяжении одного месяца. Управляющая компания попросила Арбитраж признать это требование незаконным и отменить его.

    В итоге в суде так и не нашли оснований для отмены. Как отмечается в решении суда, по условиям договора УК обязана рассмотреть жалобы от собственников и информировать их о принятых решениях. При этом в данном случае это обязательство не было выполнено в срок.

    «В результате управляющей организации из Домодедова было отказано в удовлетворении заявленных требований», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

    Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.