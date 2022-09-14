Арбитраж признал законным постановление в отношении УК из Дубны | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Арбитраж признал законным постановление в отношении УК из Дубны

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Постановление об административной ответственности в отношении ООО «Черная речка» из Дубны является законным, решил арбитражный суд. Само постановление вынесли в Госжилинспекции Подмосковья. О решении арбитража рассказала государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Сами нарушения были выявлены еще в июне 2021 года. Выяснилось, что в одном из домов на проспекте Боголюбова частично разрушился окрасочный слой, также образовалась ржавчина на общедомовых трубах газоснабжения, кроме того, частично деформировался оголовок в вентиляционной шахте на кровле.

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В итоге в отношении управляющей компании был составлен административный протокол. Когда его рассмотрели, «Черную речку» признали виновной в управлении многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Организация с этим не согласилась и попробовала обжаловать такое решение в арбитраже.

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«Суд отметил отсутствие доказательств того, что у заявителя отсутствовала возможность по соблюдению правил и норм эксплуатации жилищного фонда, а также принятия всех зависящих мер по их соблюдению. Данный факт свидетельствует о наличии в действиях УК вины, а следовательно, состава административного правонарушения», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Арбитраж пришел к выводу, что не имеется никаких оснований для отмены постановления, которое ранее выдала Госжилинспекция.

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