Арбитраж признал законным решение ГЖИ в отношении товарищества собственников недвижимости в Пушкино | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 11:37 Поделиться Telegram

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Viber Арбитраж признал законным решение ГЖИ в отношении товарищества собственников недвижимости в Пушкино

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Товарищество собственников недвижимости «О’Пушкино-7» пыталось оспорить отказ Госжилинспекции вносить сведения об управлении домом № 35к4 по Набережной улице в Новой Деревне в Пушкино. Арбитраж остался на стороне ГЖИ, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Как рассказали в Госжилинспекции, товарищество не предоставило вовремя уведомление о завершении реорганизации из другого юридического лица и начале новой деятельности. Также оно опоздало с подачей заявления на три месяца.

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«Арбитраж рассмотрел все доводы „О’Пушкино-7“ в полном объеме, однако не нашел оснований для удовлетворения его требований», — сообщила Ольга Федина.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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