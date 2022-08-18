Арбитраж признал законность выданного УК из Лосино-Петровского предписания

Арбитражный суд Московской области признал законность предписания, выданного ООО «Жилспектр» из городского округа Лосино-Петровский. Как сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, управляющая компания хотела оспорить требования, которые к ней предъявили об устранении нарушений при эксплуатации жилищного фонда.

Все выяснилось в феврале текущего года, когда инспекторы проверили обращение жителей дома № 3А по Набережной улице в поселке Свердловский. Они обнаружили, что на радиаторе, который расположен на ответвлениях от стояков системы отопления, нету запорной арматуры. Компании выдали предписание о том, чтобы она устранила нарушение в течение пяти месяцев. УК решила обратиться в Арбитраж с заявлением о незаконности требований.

«Однако суд отметил, что управляющей организации не удалось опровергнуть результаты проверки. Наши требования относились к надлежащему содержанию оборудования, которое предназначено для обслуживания всех помещений многоквартирного дома. Поэтому предписание выдано надлежащему лицу, при наличии фактических и правовых оснований», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В итоге Арбитраж не нашел никаких доказательств того, что предписание могло нарушить права «Жилспектра», а также не соответствует закону. В удовлетворении требований организации из Лосино-Петровского было отказано.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.