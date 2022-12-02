Подмосковье 02 декабря 2022, 19:55 Арбитраж признал перерасчет платы за обращение с ТКО в Чехове законным

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Предписание Госжилинспекции Подмосковья о перерасчете платы за обращение с ТКО в Чехове арбитражный суд признал законным. Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, в суде отказались удовлетворять требования компании ООО «МСК-НТ».

Все началось с того, что еще в феврале этого года жители деревни Голыгино написали коллективное обращение и вызвали на место инспекторов. Те, в свою очередь, установили, что организация больше трех лет подряд получала плату за такую услугу, которую на самом деле никому не предоставляли. Коммунальщикам выдали требование о том, что будет проводиться перерасчет на протяжении одного месяца.

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ООО «МСК-НТ» сочло, что это предписание не соответствует букве закона и решило оспорить его в арбитраже. Но суд сразу сказал, что мусорные контейнеры на указанном участке установлены не были. Кроме того, жителям никто так и не предоставил даже мусорных пакетов. Поэтому формально услуга по обращению с ТКО не предоставлялась, а значит, и оплачивать было совершенно нечего.

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«Представители „МСК-НТ“ ссылались на предыдущую судебную практику, согласно которой размещать контейнерные площадки обязаны органы местного самоуправления. Но Арбитраж возразил: это не делает оспариваемое предписание незаконным. Требование вернуть деньги собственникам, не получившим услугу, является правомерным», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В результате Арбитраж оставил требования ООО «МСК-НТ» без удовлетворения.