Арбитраж предписал УК провести ремонт в доме в Научном городке | 360°

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14 октября 2022, 19:29

Арбитраж предписал УК провести ремонт в доме в Научном городке

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Госжилинспекция Подмосковья предписала МП «Домовладение» из Лобни провести ремонт и восстановление в доме № 7 Научного городка. Как рассказала руководитель ведомства Ольга Федина, предписание выдали по результатам проверки обращения жителей.

Проверку провели в январе этого года. Оказалось, что нарушений очень много. Например, на чердаке уже начали гнить бревна, провода оказались оголенными, также не были заперты распределительные коробки. В трубах с горячей водой отсутствовала теплоизоляция. Даже сам фасад — и тот начал разрушаться.

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Муниципальное предприятия обязали завершить все работы по этим вопросам на протяжении четырех месяцев. Однако МП решило обратиться в областной Арбитраж. Но суд не согласился с представленными ему доводами.

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В решении отмечается, что собственники помещений в доме платят за ремонт. Поэтому управляющая организация тоже должна в правильном порядке содержать все имущество. Неважно, прописаны ли в договоре конкретные работы.

«Суд решил, что предприятие, допустившее нарушение Правил и норм эксплуатации жилфонда, обязано их устранить. Поэтому наше предписание является законным и обоснованным, а требования МП „Домовладение“ удовлетворению не подлежат», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ремонтные работы

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