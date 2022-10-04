Суд потребовал от УК в Подольске провести перерасчет за проверки газового оборудования | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Суд потребовал от УК в Подольске провести перерасчет за проверки газового оборудования

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Предписание Госжилинспекции Подмосковья, которое выдали ООО «Противопожарный сервис „КИТ“ из городского округа Подольск, соответствует требованиям законодательства. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области. Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, теперь организация должна провести перерасчет за непроведенное техническое обслуживание газового оборудования.

Сама проверка проводилась еще в январе этого года. Компания составила акты о том, что невозможно провести техническое обслуживание оборудования, потому что специалистам отказано в допуске. Когда был произведен детальный анализ таких документов, то инспекторы пришли к выводу: спецорганизация просто не выполняла установленные законом обязанности и не настаивала на том, чтобы провести все нужные работы. Уведомления могли просто не дойти до адресатов. Поэтому оснований для составления актов об отказе в допуске у компании просто не было.

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В январе 2022 года инспекторы провели проверку составленных «Противопожарным сервисом» актов об отказе в допуске к ВКГО и о невозможности проведения его технического обслуживания. Детально проанализировав 948 таких документов, составленных с мая 2020 года по май 2021-го, надзорное ведомство пришло к выводу: спецорганизация не выполняла установленные законом обязанности, чтобы провести необходимые работы. Жителей ненадлежащим образом информировали о дате и времени проведения ТО. Уведомления (первичные либо повторные) не доходили до адресатов. Поэтому у «КИТа» не было оснований для составления актов об отказе в допуске.

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«Стоит напомнить, как должна проходить процедура уведомления. Правила пользования газом предусматривают, что это можно делать различными способами. Самое главное — чтобы жители получили информацию о дате, времени и перечне работ по техническому обслуживанию не позднее, чем за 20 дней до их проведения. И факт надлежащего уведомления можно было подтвердить», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Однако, несмотря на некоторые нарушения при информировании, плата за такие услуги по-прежнему взималась с собственников. Поэтому в Госжилинспекции предписали в течение двух с половиной месяцев провести перерасчет за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Организация поначалу не соглашалась с таким требованием и решила обжаловать его в Арбитражном суде. В итоге арбитраж признал решение Госжилинспеции полностью обоснованным.

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