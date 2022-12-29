Подмосковье 29 декабря 2022, 09:49 Арбитраж Подмосковья сможет получать информацию о должниках в режиме онлайн

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Информация о должниках в Подмосковье станет доступна в электронном виде. Ее смогут получать арбитражные управляющие, чтобы проверить имущественные активы для признания банкротом. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Теперь для получения сведений о должниках и их имуществе арбитражный управляющий может просто подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Раньше для получения данных надо было посещать ведомство, теперь достаточно заполнить онлайн-форму», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

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Арбитражный управляющий назначается судом. Он собирает сведения для решения о банкротстве. Услуга также доступна предпринимателям, физическим и юридическим лицам.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.