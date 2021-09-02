Арбитраж отказал УК из Лобни, которая не хотела ремонтировать дом

Арбитражный суд Московской области признал законность предписания региональной Госжилинспекции, которое было выдано ООО «УК «Монолит Комфорт» из Лобни. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина сообщила, что УК пыталась оспорить требования о соблюдении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

В апреле при проверке обращения жителей дома № 6 на улице Пушкина в Лобне инспекторы зафиксировали локальные повреждения межпанельных швов, темные пятна в образовавшихся щелях, отслоение герметика. Они выдали предписание об устранении нарушений в течение трех месяцев, сообщили в пресс-службе ГУ Госжилинспекции Московской области.

«„Монолит Комфорт“ обратился в арбитраж с заявлением об оспаривании предписания. Коммунальщики полагали, что для устранения выявленных нарушений необходимо проведение работ капитального характера, которые УК выполнять не обязана», — сказано в сообщении.

Однако суд с этими доводами не согласился. В решении указано, что заделка межпанельных швов относится к текущему ремонту. Сама УК косвенно доказала это, когда совершила соответствующие работы в трех квартирах за счет средств, которые люди перечислили на текущее содержание общего имущества.

Арбитраж решил, что предписание Госжилинспекции не подлежит отмене, потому что соответствует действующему законодательству РФ. ООО «УК «Монолит Комфорт» получил отказ в удовлетворении требований.