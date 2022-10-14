Арбат открыли после реконструкции в Озерах | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 22:55 Поделиться Telegram

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Viber Арбат открыли после реконструкции в Озерах

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В Озерах появился свой Арбат — так называется сквер в центре города на Коммунистической площади. Благодаря недавно завершившейся реконструкции у горожан появилась уютная пешеходная зона. Благоустройство провели в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Работы велись несколько месяцев. На радость малышам оборудовали сухой фонтан, для старшего поколения обустроили зеленые зоны для прогулок. Площадь и раньше пользовалась большой популярностью у местных жителей, а теперь точно станет центральным местом притяжения жителей.

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«Площадь, которую мы сегодня открываем, благоустроена благодаря вам — вашей активности, вашим обращениям, вашим наказам. Год назад мы очень много встречались с людьми в Озерах и каждое второе-третье обращение касалось благоустройства общественных территорий. Благодаря региональным и федеральным программам этот проект удалось реализовать. Озерский Арбат будет мощной точкой притяжения. Особенно в жаркую погоду — я больше чем уверен, что дети не будут отходить от фонтана. Это приятная зона для прогулок, для отдыха, для разговоров», — сказал депутат Госдумы Александр Коган.

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Площадь сквера — почти гектар. На реконструкцию ушло более 4,5 миллиона рублей. Их выделили из федерального и регионального бюджетов. В целях безопасности на Арбате установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Также здесь сделали освещение, посадили газон и деревья.

«Я от всей души хочу поздравить всех с сегодняшним знаменательным событием, с открытием после реконструкции площади Коммунистической, и хочу выразить уверенность, что всегда на этой территории будет многолюдно, и пусть на этой территории всегда звучит детский смех», — сказал глава г. о. Коломна Александр Гречищев.

На этом работы в сквере не закончатся. На месте огромного валуна на Арбате установят памятник «Озерскому текстильщику», ведь город неразрывно связан с текстильной промышленностью.

Ранее еще один проект благоустройства завершили в Подмосковье. На этот раз привели в порядок и обновили сквер в Королеве, названный в честь местного ученого Валентина Бруя. Это один из 19 скверов, которые благоустраивают в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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