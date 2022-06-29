Аптеку в деревне Шульгино обеспечили электричеством

В деревне Шульгино, которая располагается в Одинцовском городском округе Подмосковья, аптеке увеличили электроснабжение. Там добавили 30 киловатт мощности местному аптечному пункту. Источником электроснабжения стала подстанция «Барвиха».

В рамках договора по технологическому обслуживанию сотрудники энергетической отрасли построили новый участок кабельной линии. Кроме того, они смонтировали прибор коммерческого учета.

Аптека в деревне Шульгино находится в шаговой доступности, она крайне важна для местных жителей. Летом их количество сильно увеличивается из-за того, что многие приезжают в деревню на отдых.

Все актуальные данные о сроках обслуживания электросетей в Подмосковье можно уточнить на сайте «Россети Московский регион», а также в центрах обслуживания клиентов компании.