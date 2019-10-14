Аптеку открыли в луховицком поселке Красная Пойма. Люди ездили за лекарствами в другой город

Новая аптека открылась в поселке Красная пойма в Луховицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного муниципального образования. Этого события местные жители ждали больше года.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

В поселке Красная Пойма проживает около трех тысяч жителей. Больше года люди не могли купить лекарства рядом с домом, так как в поселке отсутствовал даже аптечный пункт. В июне 2018 года аптека, которая ранее снабжала краснопоймовцев лекарствами, закрылась. По словам представителей местной власти, все это время решалась задача по привлечению в поселок фармацевтической компании.

Заместитель начальника территориального управления администрации городского округа Луховицы Надежда Зубрилина рассказала, что причины закрытия аптеки в поселке неизвестна. Но буквально со следующего дня начались поиски предпринимателей и организаций, которые бы открыли аптеку или хотя бы аптечный пункт в больнице Красной Поймы.

«Нам помогала администрация, местные врачи, мы делали запрос в Москву. Что мы только не собирали, кого только не просили — такой титанический труд. И сегодня мы торжественно открываем аптеку!» — сделала акцент Надежда Зубилина.

Аптека располагается по адресу: улица Садовая, дом № 7. Для жителей это целое событие, ведь ранее поездка за препаратами для тех, у кого нет своего автомобиля, затягивалась на полдня.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«У нас тут даже таблетку от головы негде было взять, представляете? Мы очень рады, что лекарства теперь можно купить рядом с домом», — поделилась местная жительница Нина Никитина.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков подчеркнул, что одной из главных задач для руководства муниципалитета является доступность медицины для жителей.

«Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева, у нас действительно многое делается для развития здравоохранения. За последние четыре года отремонтированы больницы, поликлиники, станцию скорой помощи. Оборудование в ЦРБ заменили более чем на 100 миллионов рублей, построили пять ФАПов, построили больницу в Ловцах. Наша важнейшая задача — сделать медицину доступной», — акцентировал глава Луховиц.