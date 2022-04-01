Аптеки Истры проверили на наличие лекарственных препаратов

В истринских аптеках нет дефицита лекарств. Аптечные пункты проверила глава городского округа Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Еще две недели назад интернет-пространство было переполнено возмущениями жителей по всей стране. Причиной был ажиотажный спрос — некоторые лекарства сметали за считанные часы. Поставщики не успевали доставить товар до аптек. Поэтому некоторые препараты пришлось продавать лимитированно.

«Все идет по назначению врача, конечно, ограничений прямо мы не делали, но по 5-10 упаковок, конечно, не давали», — говорит заведующая аптекой Ольга Цыгановкина.

Источник фото: телеканал «360»

Постепенно логистику наладили.

«Л-тироксин» и «Эутирокс» — те препараты, которые пользовались наибольшим спросом, они появились и на складе они есть. Но иной раз они действительно пропадают, ажиотаж такой происходит, но поставка сразу осуществляется на следующий день», — сказал первый заместитель главы администрации г. о. Истра Алексей Кузнецов.

В первые недели марта продажи гормональных лекарственных средств увеличились в 10 раз. Пациенты, которые принимают их постоянно, сделали запас. Но дистрибьюторы и производители заверяют — проблем с производством нет. Это подтверждают и фармацевты.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас в Истринском городском округе есть два склада — в Дедовске и в Истре, где запас лекарств, который необходим для нашей больницы, сейчас заполнен на три месяца, поэтому никаких перебоев даже с лекарствами, которые необходимы в больницу, не предвидится», — отметила глава Истры Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Нельзя не сказать и о ценах — на некоторые позиции они выросли, но это касается лишь зарубежных лекарств, ведь их стоимость зависит от курсов иностранных валют. Но такие препараты, как правило, не входят в список жизненно необходимых. Цены на них регулирует государство.

Помимо этого, в Истре есть своя уникальная государственная аптека, в которой производят лекарства — изготавливают препараты по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреждений.

Ранее стало известно, что в Дубне запустили производство субстанций для лекарств от тяжелых заболеваний. Губернатор Московской области рассказал, что компаниям, принимающим участие в программе по импортозамещению, власти готовы выделить дополнительные субсидии в региональном бюджете.