Аптеки Балашихи обеспечили медицинскими масками

Аптеки Балашихи обеспечены медицинскими масками. Об этом сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы городской администрации Анастасия Кочеткова.

«Мы провели работу с каждой аптекой нашего города. Они сформировали необходимы запас медицинских масок. Данные средства защиты есть в наличии во всех 168 аптеках. Цены от 28 до 45 рублей за одну маску. Если маски где-то заканчиваются, аптеки оперативно заказывают еще», -сказала Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что средства индивидуальной защиты также есть в сетевых магазинах города. Цена за рулон 99 рублей 50 штук. Есть упаковки медицинских масок: 5 штук от 160 рублей, 10 от 280 рублей.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции жителям Московской области рекомендовано носить защитные маски или респираторы в общественных местах. С 12 мая носить маски нужно будет обязательно. Такое постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.