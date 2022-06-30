Аптекарский огород откроют в Балашихе 1 июля

Уникальный сад с большим количеством видов растений и деревьев появился в Пестовском парке Балашихи. В комплекс входит три площадки.

Первой площадкой стал аптекарский огород с лекарственными травами и растениями. Здесь можно будет познакомиться с лавандой, вербеной, жасмином, мятой и многими другими растениями. Для детей в огороде будут проходить экскурсии, на которых расскажут о полезных свойствах, местах произрастания и способах выращивания культур.

Вторая площадка — это общественный огород. Здесь находятся посадки любых огородных культур. Здесь гости сами смогут посадить растение, а после собрать урожай. Для того, чтобы принять участие в высадке, нужно предварительно записаться по номеру +7(925) 212-94-44.

Третьей площадкой стал огород ресторана Ботаника, который расположен во входной группе парка. Там растет экологически чистая зелень, овощи и ягоды. С грядки они будут попадать прямо на стол к посетителям. В ресторане можно заказать пасту с базиликом или салат с петрушкой, выращенными в Пестовском парке.

Торжественное открытие Аптекарского огорода состоится 1 июля в 11:00.