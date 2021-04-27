Апрельский снег выпал в Московской области. Фото и видео

В ночь на 27 апреля в Подмосковье выпал снег. Он шел в районе Ступино, утром начался и в других городских округах. Жители региона засняли этот погодный катаклизм и выложили в соцсети.

Снег в Ступине начал идти примерно с 02:00. По информации РИА «Новости», снегопад продолжается до сих пор. Высота снежного покрова достигла нескольких сантиметров.

«Для данного числа апреля эта высота выпавшего снега, которая образовалась на юго-востоке Подмосковья, является довольно редким явлением», — рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Москве выпадало меньше осадков, температура воздуха была плюсовая, поэтому снег сразу же таял.

А вот так выглядит утро в Бронницах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в 09:00 снег шел в Домодедове, Коломне, Михайловском, Наро-Фоминске, Серпухове, Павловском Посаде.

В Кашире высота снежного покрова составила 17 сантиметров. По прогнозам Поздняковой, во вторник в Москве и Подмосковье будут идти кратковременные дожди, местами мокрый снег.

Ближайшей ночью осадки будут на востоке Подмосковья. Ночная температура в Москве составит 0…+2 градуса, в Московской области до -5 градусов. В среду будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В субботу, 1 мая, проглянет солнце. Днем потеплеет до +13…+15 градусов.