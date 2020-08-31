Аппараты УЗИ закупили еще в 44 больницы Московской области

Еще 44 подмосковные больницы получат диагностическое оборудование. 74 аппарата УЗИ уже закупили. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Новые аппараты ультразвуковой диагностики отправятся в 44 подмосковные больницы. Оборудование приобрели по поручению губернатора региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Современная и качественная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения. Ранее мы поставили в наши больницы 42 аппарата УЗИ, теперь закупили еще 74. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными для жителей региона», — пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Технику привезут в больницы в ближайшие месяцы. Оборудование получат в том числе Видновская, Ивантеевская, Одинцовская, Щелковская больницы, а также Московский областной онкологический диспансер.