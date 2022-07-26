Аппараты с дистанционной передачей ЭКГ ускорили выявление патологий у пациентов в Подмосковье

Кардиопульт скорой помощи заработал в Подмосковье в августе прошлого года. С его помощью бригады могут передавать ЭКГ пациента врачу прямо во время выезда и решить, нужна ли госпитализация. За год провели 123 тысячи таких консультаций.

Подобная оперативная работа особенно важна при подозрении на инфаркт. Врач-кардиолог оценивает состояние больного и расшифровывает результаты ЭКГ, после чего сообщает бригаде о необходимости стационара. Как рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова, консультации помогли выявить острую сердечную патологию у 3% пациентов.

Кардиопульт стал возможен благодаря закупке новых электрокардиографов для станции скорой помощи Подмосковья. Такое оборудование может передавать данные ЭКГ врачам. С начала года бригады получили 500 аппаратов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения Подмосковья получили 800 новых аппаратов с начала года. Это техника для проведения КТ, МРТ, ангиографы и не только.