Аппараты по сбору пластиковых бутылок установили в школах Солнечногорска

Автоматы по приему пластиковой тары появились в школах Солнечногорска. Фандоматы позволяют вернуть во вторичный оборот до 90% пригодных для переработки отходов. Подобные аппараты по сбору пластика установили уже в 15 школах городского округа.

К принимаемому вторсырью у фандомата есть определенные требования. К примеру, бутылки с водой внутри или с крышкой вернет обратно. Подходящую тару проглотит, в обмен выдаст код, его можно загрузить на сайт. За одну сданную бутылку в приложении начисляется 5 баллов. Полученные баллы можно потратить в продуктовом магазине, участвующем в акции.

«Когда я шла по коридору, как дежурный учитель, лежала пластиковая бутылка — ребенок подошел, взял ее. Я говорю, какой ты молодец, потому что у нас есть аппарат. Мы обязательно бросим ее. Получим вот этот чек с QR-кодом. Это их стимулирует, подстегивает, это здорово», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 1 Ольга Смирнова.

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