Производство аппаратов для сбора бутылок на переработку запустили в Подмосковье. Это сделала компания «РТ-Инвест». Она создает устройства, которые позволяют обменивать тару на бонусы и скидки.

Это так называемые экопункты. Их задачи — забота об экологии и поощрение за сортировку мусора.

Компания «РТ-Инвест» разместила производство в Климовске. Скоро она откроет в Московской области сотни таких аппарата — их называют фандоматами.

С появлением производства в Подмосковье сроки по установке фандоматов значительно сократятся. Это позволит в кратчайшие сроки оборудовать ими еще больше школ, парков и МФЦ пресс-служба «РТ-Инвест».

Так возрастет объем собранной пластиковой и алюминиевой тары. Новый цех компании «РТ-Инвест» работает без выходных и изготавливает 50 аппаратов в неделю.

«В регионах установлено уже 228 таких устройств. За короткое время с их помощью собрали более 14 тонн тары, пригодной для переработки. Наше собственное производство позволит масштабировать проект и на другие регионы, быстрее достичь главной цели — нулевого захоронения мусора и полного отказа от полигонов», — рассказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что до конца года устройства появятся в 13 городских округах Подмосковья.

Для жителей будет введена система мотивации — скидки и бонусы на различные сервисы. Это станет важным шагом на пути к осознанному потреблению и раздельному сбору Андрей Шипелов.

Из алюминиевых банок, например, сделают тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Из полимеров — сырье для спальных мешков или утеплителя зимней одежды.