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    06 декабря 2021, 17:08

    Аппараты для сбора тары на переработку начали производить в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство аппаратов для сбора бутылок на переработку запустили в Подмосковье. Это сделала компания «РТ-Инвест». Она создает устройства, которые позволяют обменивать тару на бонусы и скидки.

    Аппараты для сбора тары на переработку начали производить в Подмосковье | Изображение 1

    Это так называемые экопункты. Их задачи — забота об экологии и поощрение за сортировку мусора.

    Компания «РТ-Инвест» разместила производство в Климовске. Скоро она откроет в Московской области сотни таких аппарата — их называют фандоматами.

    С появлением производства в Подмосковье сроки по установке фандоматов значительно сократятся. Это позволит в кратчайшие сроки оборудовать ими еще больше школ, парков и МФЦ

    пресс-служба «РТ-Инвест».

    Так возрастет объем собранной пластиковой и алюминиевой тары. Новый цех компании «РТ-Инвест» работает без выходных и изготавливает 50 аппаратов в неделю.

    Аппараты для сбора тары на переработку начали производить в Подмосковье | Изображение 2

    «В регионах установлено уже 228 таких устройств. За короткое время с их помощью собрали более 14 тонн тары, пригодной для переработки. Наше собственное производство позволит масштабировать проект и на другие регионы, быстрее достичь главной цели — нулевого захоронения мусора и полного отказа от полигонов», — рассказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что до конца года устройства появятся в 13 городских округах Подмосковья.

    Для жителей будет введена система мотивации — скидки и бонусы на различные сервисы. Это станет важным шагом на пути к осознанному потреблению и раздельному сбору

    Андрей Шипелов.

    Из алюминиевых банок, например, сделают тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Из полимеров — сырье для спальных мешков или утеплителя зимней одежды.