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    09 сентября 2020, 17:38

    Аппараты для раздельного сбора отходов установят в подмосковных школах

    Полина Петрова

    Аппараты для раздельного сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в школах и жилых комплексах Московской области, сообщило «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу компании «РТ-Инвест».
    Аппараты для раздельного сбора отходов установят в подмосковных школах

    Уточняется, что один фандомат вмещает 300 полулитровых алюминиевых банок и до одной тысячи пластиковых бутылок различного объема.

    «Фандоматы давно работают в европейских и многих других западных странах. Это система сбора тары, которая позволяет максимально отобрать чистое сырье. Те бутылки и банки, которые сдаются в такие автоматические аппараты, на 90% качественнее, и из них можно сделать вторичное сырье», — отметили представители компании.

    По информации пресс-службы, главная функция таких аппаратов заключается в том, чтобы максимально извлекать полезные фракции. В дальнейшем они пойдут во вторичный оборот. Как пояснили специалисты, иногда качество вторичного сырья зависит от того, как именно его собрали и довезли до специализированных центров.

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