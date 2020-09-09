Аппараты для раздельного сбора отходов установят в подмосковных школах

Уточняется, что один фандомат вмещает 300 полулитровых алюминиевых банок и до одной тысячи пластиковых бутылок различного объема.

«Фандоматы давно работают в европейских и многих других западных странах. Это система сбора тары, которая позволяет максимально отобрать чистое сырье. Те бутылки и банки, которые сдаются в такие автоматические аппараты, на 90% качественнее, и из них можно сделать вторичное сырье», — отметили представители компании.

По информации пресс-службы, главная функция таких аппаратов заключается в том, чтобы максимально извлекать полезные фракции. В дальнейшем они пойдут во вторичный оборот. Как пояснили специалисты, иногда качество вторичного сырья зависит от того, как именно его собрали и довезли до специализированных центров.