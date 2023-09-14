Подмосковье 14 сентября 2023, 15:32 Аппараты для переливания крови закупят для детской больницы в Красногорске Пресс-служба Губернатора Московской области

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Аппараты для проведения переливания крови закупят для Московской областной детской больницы в Красногорске. На эти цели регион выделит 16,9 миллиона рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик поставит пять аппаратов для проведения аутотрансфузии. Поиск исполнителя для этой работы завершится 21 сентября.

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Узнать подробнее обо всех госзакупках жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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