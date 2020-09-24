Новые аппараты для малоинвазивных операций появятся в 40 больницах Подмосковья

Новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Подмосковья. Они получат современное эндоскопическое оборудование — гастроскопы, бронхоскопы и не только.

Техника поступит в больницы Коломны, Подольска, Одинцова, Клина и другие. Врачи пройдут специальное обучение для работы с ней.

Благодаря этому, повысится качество диагностики заболеваний внутренних органов. Оборудование применят для малоинвазивных операций, уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Мы закупили 129 единиц эндоскопического оборудования, которое позволит проводить качественные, высокоинформативные исследования Светлана Стригункова.

Она добавила, что оборудование даст возможность выполнять биопсию во время процедуры. Это крайне важно на начальных стадиях злокачественных новообразований.

«Также с помощью этих аппаратов врачи смогут проводить малоинвазивные высокотехнологичные операции», — отметила Светлана Стригункова.

У малоинвазивных операций множетво преимуществ перед полостными вмешательствами. Они помогают быстрее улучшить состояние пациентов и сократить период лечения. Вместе с тем снижается риск развития осложнений.

Современные аппараты поставят в больницы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Технику закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение».