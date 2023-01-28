Подмосковье 28 января 2023, 14:35 Аппаратуру для георазведки и добычи полезных ископаемых изобрели в Раменском

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В Раменском ученые изобрели пневматические системы, которые позволяют экологично и эффективно работать с грунтом. С их помощью можно находить и добывать полезные ископаемые, а также утрамбовывать почву перед строительством. Производством такой аппаратуры занимается ООО «Эйрлаб».

Руководитель проекта Юрий Макин постоянно общался с инженерами Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института по использованию энергии взрыва в геофизике («ВНИПИ ВзрывГеоФизика»). Бывшие сотрудники ВНИПИ организовали компанию «Импульс» и начали заказывать у Макина детали для пневматических агрегатов. Спустя время, в 2014 году мужчина основал компанию «Эйрлаб».

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Сейчас в мире нет производства источников пневмоимпульсов такой мощности и с такими характеристиками. В 2020 году соавторы получили патент на «способ очистки призабойных зон добывающих и нагнетательных скважин и устройство для его реализации». Однако проекту помешала пандемия коронавируса.

В настоящее время иностранные компании работают на советском оборудовании. В это же самое время раменские инженеры делают более усовершенствованные и менее дорогие источники большего объема.

«Других исполнителей в настоящее время ни в России, ни в мире просто не существует», — заявил Юрий Макин.

Компания работает со всеми, кто нуждается в разработке скважин как для сельского хозяйства, так и для добычи полезных ископаемых.

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