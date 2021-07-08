Еще 38 аппаратов УЗИ купили для больниц Подмосковья

Почти 40 новых аппаратов УЗИ приобрели для больниц Подмосковья с начала года. Современное медицинское оборудование поступит в учреждения Химок, Ногинска, Солнечногорска и не только.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, техника улучшит диагностику болезней сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. Качественная диагностика является основой в постановке точного диагноза, поэтому каждый год мы закупаем новое оборудование Светлана Стригункова. Она добавила, что современная техника повысит доступность медицинской помощи в Подмосковье. Ранее стало известно, что в областные больницы закупили 70 аппаратов для реабилитации после инсультов.