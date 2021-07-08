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    08 июля 2021, 10:12

    Еще 38 аппаратов УЗИ купили для больниц Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Почти 40 новых аппаратов УЗИ приобрели для больниц Подмосковья с начала года. Современное медицинское оборудование поступит в учреждения Химок, Ногинска, Солнечногорска и не только.

    Еще 38 аппаратов УЗИ купили для больниц Подмосковья | Изображение 1

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, техника улучшит диагностику болезней сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий.

    Качественная диагностика является основой в постановке точного диагноза, поэтому каждый год мы закупаем новое оборудование

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что современная техника повысит доступность медицинской помощи в Подмосковье.

    Ранее стало известно, что в областные больницы закупили 70 аппаратов для реабилитации после инсультов.