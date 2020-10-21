Подмосковным больницам поставили 58 новых аппаратов для проверки сердца

Подмосковным больницам и поликлиникам закупили 58 новых аппаратов для диагностики работы сердца. Среди них, например, электрокардиографы и все необходимое для проведения ЭКГ оборудование.

Современная техника поможет выявлять разные виды аритмии и другие нарушения в сердечной мышце. Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, поликлиники получили в том числе и портативные электрокардиографы. Все это залог качественной диагностики — она лежит в основе постановки диагноза и назначения лечения.

Поступившее медицинское оборудование позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более доступной Светлана Стригункова.

Она уточнила, что новое оборудование появилось в медицинских учреждениях Наро-Фоминска, Одинцова, Щелкова и не только.

Медицинское оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Технику уже применили в работе.