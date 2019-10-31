Будут ездить даже из Рязани. Аппарат МРТ заработает в Зарайске до конца года

Новый аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) начнет работать в Зарайской центральной районной больнице до конца года. Помещение для оборудования готово на 99%, сообщил глава муниципалитета Виктор Петрущенко в эфире «360».

Летом в больнице Зарайска нашли помещение для установки нового аппарата. Там провели капитальный ремонт, заменили окна, двери, полы. Жители муниципалитета давно ждут оборудования — сейчас пациентам приходится ездить на обследование в Рязань.

«У нас МРТ должно быть уже пятого числа (5 ноября — прим. ред.) завезено, до конца года смонтировано и запущено в работу. На сегодняшний день, действительно, у нас есть большая очень проблема у людей с МРТ. У нас сегодня все жители практически пока еще ездят в Рязань, потому что ближе по доступности и там намного меньше очередь», — отметил Виктор Петрущенко.

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас из Зарайска в Рязань ходит прямой автобус — до этого людям приходилось добираться до города с тремя пересадками. Однако это не отменяет того, что аппарат МРТ действительно необходим жителям муниципалитета.

«Вы знаете, что МРТ закуплен. Он, в принципе, едет уже к вам. Нам важно своевременно подготовить помещение и, соответственно, специалистов, которые обеспечат бесперебойную работу этого дорогостоящего оборудования. Я уверен, что из Рязани теперь будут к вам ездить», — обратился к главе Зарайска губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

С просьбой установить в Зарайске аппарат МРТ к губернатору региона обратились местные жители. И совсем скоро ездить на обследования в Рязань не придется.