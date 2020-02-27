Аппарат МРТ в Зарайске будет работать в две смены. Это позволит пациентам попасть на прием раньше

Современный томограф появился в Зарайской центральной больнице в начале февраля. Обследование здесь можно пройти бесплатно. Но возникла проблема с очередями — иногда ждать приходится более двух недель. Об этом врачи рассказали губернатору Андрею Воробьеву во время эфира на «360».

Стоимость аппарата — 70 миллионов рублей. Обследование на нем можно пройти по полису ОМС, достаточно получить направление от лечащего врача.

«Задача, чтобы наши окраины тоже чувствовали себя уверенно, чтобы там было качество жизни. Вы сказали про стоимость аппарата — да, это дорого. И наша задача в том, чтобы все-таки был поток [пациентов]. Потому что если потока в Зарайске не будет, то это неэффективное решение. И главный врач, и главы муниципалитетов должны понимать, что несут ответственность за то, чтобы эта услуга стала доступной, чтобы из Коломны, из Серебряных Прудов и даже из соседней Рязанской области могли приезжать и проходить это исследование», — сказал глава региона.

За день с помощью нового томографа обследуют около 10 человек. Но ждать своей очереди приходится до трех недель. По словам главного врача Зарайской центральной больницы Николая Макарова, в отделение обращаются и жители других муниципалитетов — городских округов Озеры, Серебряные Пруды и Кашира.

«Аппарат МРТ только начал работать, и исследование, наверное, длится около 30–40 минут. Десять исследований — для начала это неплохо. Уже в стационарах МРТ работает если не круглосуточно, то по 16–18 часов в день. Потому что задача — максимально эффективно задействовать МРТ. Это был наш шаг навстречу жителям Зарайска, которые просили новое оборудование», — отметил Андрей Воробьев.

Решением проблемы в Зарайске станет работа томографа в две смены. Сейчас пройти обследование можно с 8:00 до 14:00. Ожидается, что уже в начале апреля запись будут вести по другому графику.

В 2020 году запустят два новых сосудистых центра — в Орехово-Зуеве и Одинцове. Также откроются еще четыре центра амбулаторной онкопомощи: в Красногорске, Подольске, Коломне и Химках. В 2019 такой открыли в Клину.