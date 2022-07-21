Аппарат искусственной почки появился в больнице Электростали

Аппарат искусственной почки ввели в эксплуатацию в отделении реанимации Электростальской больницы. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«При заболеваниях почек необходимо оказать помощь пациенту в максимально короткие сроки. Для этого мы закупили и поставили аппарат искусственной почки в Электростальскую больницу», — сказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

Оборудование стоило почти три миллиона рублей, уточнила Стригункова.

Аппарат искусственной почки необходим для лечения пациентов с хроническими заболеваниями почек, острым почечным повреждением и другими патологиями.

«Новый аппарат искусственной почки позволяет оказывать экстренную помощь пациентам, которым требуется заместительная почечная терапия, а такие состояния встречаются достаточно часто. Аппарат имеет встроенный мониторинг показателей состояния пациента, что не только позволяет проводить процедуру с учетом индивидуальных особенностей организма, но и работает на опережение — помогает и предупреждает врача о тех параметрах лечения, на которые стоит обратить внимание», — рассказал главный врач Электростальской больницы Сергей Багин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили 800 единиц оборудования с начала года.