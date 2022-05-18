Аппарат для обмена бутылок на бонусы появился в Котельниках

Новый фандомат с искусственным интеллектом установили в Котельниках. Это аппарат, выдающий бонусы за сдачу бутылок. На начальном этапе он способен распознавать вид тары: ПЭТ, алюминиевые банки и емкости из темного стекла.

Система считывает штрих-код и по силуэту понимает тип тары. Емкость должна быть пустой и чистой. Ее измельчат до гранул и отправят на переработку.

Фандомат подарит таре вторую жизнь. Из переработанного пластика можно сделать, например, не только спецодежду и строительные материалы, но и емкости для бытовой химии, корзину для продуктов.

За каждую сданную тару на счет, привязанный к телефону пользователя, поступают баллы, которые можно потратить в магазинах.

«Наша компания собрала более 12 миллионов бутылок. Свыше миллиона человек воспользовались фандоматом. Мы работаем в 18 регионах. Подмосковье — безусловный лидер», — сообщил генеральный директор компании «Экоплптформ» Иван Гусаков.

Глава городского округа Сергей Жигалкин добавил, что в 2021 году в Котельниках открыли 50-ю площадку для сбора крупных отходов «Мегабак».

Там наши жители могут сдавать раздельно свой мусор, начиная с бытовой техники или мебели и заканчивая покрышками Сергей Жигалкин.

Фандоматы в Котельниках открыли в торговом центре «Глобус» и на территории Outlet Village.